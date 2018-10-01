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Четвертый бой Данияра Елеусинова покажут в прямом эфире

18 Октября 2018 11:56 176
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Четвертый бой Данияра Елеусинова покажут в прямом эфире

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Телеканал «Хабар» покажет в прямом эфире четвертый бой казахстанского боксера-профессионала Данияра Елеусинова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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20 октября в Бостоне казахстанец выйдет в ринг с 30-летним американским боксером Мэттом Доэрти. В активе Д. Елеусинова три боя, в которых он одержал три победы.

Последней жертвой нашего боксера стал венгр Габор Горбич, которого он победил по очкам, несмотря на рассечение брови.

Ранее промоутеры Д. Елеусинова назвали дату и пятого боя казахстанца - поединок состоится в Монте-Карло, 24 ноября 2018 года. Правда, имя соперника пока остается неизвестным. 

 

 

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Ключевые слова: Спорт,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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