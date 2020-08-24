Четвертые сутки ищут пропавшую 13-летнюю акмолинку

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Четверо суток ищут без вести пропавшую несовершеннолетнюю акмолинку, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе департамента полиции, 21 августа в дежурную часть управления полиции города Кокшетау обратилась мама пропавшей и сообщила, что днем ранее около 15:00 часов ее дочь, 2007 года рождения, вышла из дома поселка Нурлы Кош в парикмахерскую, но домой не вернулась. Сотовый телефон оказался отключен.

«Незамедлительно после поступления информации 102 сотрудника личного состава управления полиции города Кокшетау и аппарата департамента полиции приступили к поискам девочки. Позже к мероприятиям подключились 20 сотрудников личного состава ДЧС области и 30 военнослужащих в/ч 5510 Национальной гвардии. Активное участие в поисках пропавшей несовершеннолетней приняли 79 волонтеров. Также в поисках задействовано 2 квадрокоптера»,- рассказали в ведомстве.

Был отработан общественный транспорт по маршруту поселок Нурлы Кош – село Красный Яр - Кокшетау, установлены и отработаны несовершеннолетние лица, передвигавшиеся на автобусе по данному маршруту; отработан общественный транспорт, перевозящий работников Васильковского ГОКа, камеры видеонаблюдения, установленные на объектах по возможному маршруту передвижения без вести пропавшей, подучетный контингент; опрошены одноклассники разыскиваемой; прочесаны лесопосадки от ипподрома до села Садового, лесного и степного массива вокруг села Красного Яра, село Красное, в сторону село Симферополь Зерендинского района, района Бармашино, Ущелье, СШ №10 города Кокшетау (христианское кладбище, частный сектор).

Как добавили в ведомстве, был произведен также подворный обход села Красный Яр, где проверены подвальные помещения, чердаки, заброшенные здания, канализационные колодцы. С помощью двух квадрокоптеров осуществлен облет берега озера Копы, городской свалки возле села Красный Яр, поселка Нурлы Кош и прилегающей территории. Кроме того, был осуществлен выезд в город Щучинск Бурабайского района по месту проживания родителей и родственников разыскиваемой, где отработаны соседи, таксисты, водители общественного транспорта, магазины, кафе, просмотрены камеры ЦОУ ОП Бурабайского района, а также отработаны родственники разыскиваемой. Ориентирован личный состав РОП и общественность, расклеены ориентировки.

«Призываем всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении девочки, незамедлительно сообщить в органы полиции на специальную линию 102. Вместе с тем выражаем огромную благодарность всем неравнодушным гражданам, которые оказывают посильную помощь в поисках несовершеннолетней, ваш вклад бесценен!» - обратились поисковики к общественности.