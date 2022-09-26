Четвертую дозу вакцины против COVID-19 призывают получить в Кыргызстане

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – С 15 сентября в Кыргызстане проходит иммунизация четвертой дозой вакцины против COVID-19, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

С учетом предстоящего в октябре эпидемиологического подъема заболеваемости гриппа и ОРВИ, Министерство здравоохранения КР, призывает население страны защитить себя и близких, пройдя вакцинацию.

Ревакцинации четвертой прививкой против КВИ подлежат все граждане, ранее получившие полный курс первичной вакцинации и бустер. В первую очередь на иммунизацию приглашаются пожилые люди, пациенты, страдающие хроническими заболеваниями, медицинские работники и беременные женщины.

Вакцинация четвертой дозой прививки проводится через 4-6 месяцев после получения первого бустера (3 дозы), которую можно получить во всех Центрах семейной медицины любой разрешенной к применению в Кыргызстане вакциной против COVID-19.

По информации ведомства, в настоящее время в стране в достаточном количестве имеются вакцины Sinopharm и Pfizer. Сведения о полученных бустерных дозах будут вводиться в систему vc.emed.gov.kg с последующим генерированием сертификата профилактических прививок против СOVID-19.