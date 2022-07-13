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Четвертую дозу вакцины против COVID-19 призывают получить в Италии
13 Июля 2022 21:09

Четвертую дозу вакцины против COVID-19 призывают получить в Италии

РИМ. КАЗИНФОРМ. Статс-секретарь министерства здравоохранения Италии Пьерпаоло Силери обратился с призывом к жителям получить четвертую дозу вакцины против COVID-19 на фоне резкого роста заболеваемости коронавирусом в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как передает агентство «ANSA», четвертая вакцина от КВИ зарезервирована в Италии для людей старше 80 лет, а также для населения из «групп риска» по медицинским показаниям. Начиная с этой недели жители страны старше 60 лет могут обращаться за четвертой дозой прививки от COVID-19.

Представитель органа здравоохранения сообщил, что не нужно ждать обновленную версию вакцины, которая обеспечивает более высокую защиту от варианта «омикрон».

По словам П. Силери, сегодняшние вакцины созданы на основе оригинальной формы вируса, и хорошо защищают от тяжелой формы заболевания, в том числе в отношении варианта «омикрона» и его штаммов.

«То, о чем мы должны заботиться - не допустить перегрузки больниц и отделений интенсивной терапии», - добавил П.Силери.

На данный момент Италия сняла почти все ограничения, связанные с COVID-19. При этом обязательства носить маски в общественном транспорте, а также в домах престарелых и больницах, являются одной из немногих мер, остающихся в силе.



Фото: www.ansa.it


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Автор:
Корреспондент
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