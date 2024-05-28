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    12:25, 28 Май 2024 | GMT +6

    Четвертого подозреваемого в нападении на инкассаторов задержали карагандинские полицейские

    Карагандинские полицейские задержали четвертого подозреваемого в нападении на инкассаторов
    Фото: Polisia.kz

    Карагандинские полицейские задержали четвертого подозреваемого в нападении на инкассаторов, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

    В конце мая 2020 года произошло громкое преступление — нападение на инкассаторов.

    Преступление было спланировано до мельчайших деталей. Заранее установив маршрут, преступники сымитировали дорожно-транспортное происшествие. У остановившихся инкассаторов они отобрали 70 млн тенге, оружие и скрылись. 

    Тогда криминальная полиция задержала троих из четверки и изъяли 30 млн тенге. Четвертый смог скрыться.

    Во время следствия и на судебных заседаниях, каждый из них пытался обелить себя, перекинув вину на другого. Троих по результатам следствия суд приговорил к срокам от 10 до 11 лет 3 месяцев.

    Поиски еще одного члена группировки не прекращались. Так, сотрудники криминальной полиции в Алматинской области в одном из поселков задержали находящегося в международном розыске 38-летнего гражданина. 

    Теги:
    Регионы Казахстана Полиция Борьба с преступностью Криминал Карагандинская область
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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