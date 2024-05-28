Четвертого подозреваемого в нападении на инкассаторов задержали карагандинские полицейские

Карагандинские полицейские задержали четвертого подозреваемого в нападении на инкассаторов, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

В конце мая 2020 года произошло громкое преступление — нападение на инкассаторов.

Преступление было спланировано до мельчайших деталей. Заранее установив маршрут, преступники сымитировали дорожно-транспортное происшествие. У остановившихся инкассаторов они отобрали 70 млн тенге, оружие и скрылись.

Тогда криминальная полиция задержала троих из четверки и изъяли 30 млн тенге. Четвертый смог скрыться.

Во время следствия и на судебных заседаниях, каждый из них пытался обелить себя, перекинув вину на другого. Троих по результатам следствия суд приговорил к срокам от 10 до 11 лет 3 месяцев.

Поиски еще одного члена группировки не прекращались. Так, сотрудники криминальной полиции в Алматинской области в одном из поселков задержали находящегося в международном розыске 38-летнего гражданина.



