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Четвертое золото завоевал Казахстан на чемпионате Азии по борьбе

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
13 Апреля 2023, 20:05
Четвертое золото завоевал Казахстан на чемпионате Азии по борьбе Фото: t.me/Madeniet_zhane_sport_ministrligi

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанский борец Санжар Досжанов оказался сильнее своего соперника из Узбекистана Зафарбека Тихонова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта РК.

В соревнованиях по вольной борьбе награду высшей пробы завоевал Санжар Досжанов, выступающий в весе до 70 кг. В финале он одолел спортсмена из Узбекистана Зафарбека Тихонова.

Счет противостояния – 2:0 в пользу казахстанского борца.


Это четвертое золото для сборной Казахстана на этом чемпионате Азии. Ранее чемпионами континента стали Жамиля Бакбергенова, Эльмира Сыздыкова и Ибрагим Магомадов.


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