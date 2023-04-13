Четвертое золото завоевал Казахстан на чемпионате Азии по борьбе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанский борец Санжар Досжанов оказался сильнее своего соперника из Узбекистана Зафарбека Тихонова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта РК.

В соревнованиях по вольной борьбе награду высшей пробы завоевал Санжар Досжанов, выступающий в весе до 70 кг. В финале он одолел спортсмена из Узбекистана Зафарбека Тихонова.

Счет противостояния – 2:0 в пользу казахстанского борца.





Это четвертое золото для сборной Казахстана на этом чемпионате Азии. Ранее чемпионами континента стали Жамиля Бакбергенова, Эльмира Сыздыкова и Ибрагим Магомадов.