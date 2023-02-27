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Четвертое за сутки землетрясение произошло в Центральной Азии

27 Февраля 2023, 09:20
Четвертое за сутки землетрясение произошло в Центральной Азии Фото: aa.com.tr

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 27 февраля 2023 г. в 09 часов 05 минут зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

«Эпицентр землетрясения расположен в 689 км на юго-запад от г. Алматы на территории Таджикистана. Энергетический класс землетрясения 10.0. Магнитуда MPV 4.2. Координаты эпицентра 37.57° с.ш. 73.50° в.д. Глубина 20 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении СОМЭ.

Ранее сообщалось о том, что казахстанские сейсмологи зафиксировали три землетрясения, одно из них ощущалось в Алматы.


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