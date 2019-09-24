Четвертое совещание спикеров парламентов стран Евразии состоится в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Четвертое совещание спикеров парламентов стран Евразии «Большая Евразия: Диалог. Доверие. Партнерство» состоится сегодня в столичном Дворце независимости, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Парламентский форум приурочен к 25-летию идеи Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева о Евразийской интеграции.

Ожидается, что парламентарии из стран Европы и Азии обсудят пути обеспечения безопасного и стабильного развития Евразийского пространства. В центре внимания представителей национальных парламентов, международных организаций также будут вопросы координации парламентариев для расширения сотрудничества государств континента, реализации крупнейших интеграционных экономических проектов XXI века.

Участники совещания обменяются своим законодательным опытом, определят перспективные направления для укрепления долгосрочного характера межпарламентского сотрудничества.

Отметим, 23 сентября председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин встретился с главами делегаций, прибывшими в столицу для участия в сегодняшнем совещании спикеров парламентов стран Евразии «Большая Евразия: Диалог. Доверие. Партнерство».

Напомним,своим мнением по поводу совещания спикеров парламентов Нурлан Нигматулин в июле текущего года поделился и на страницах европейской газеты «New Europe» в статье «Большая Евразия: на пути к общему будущему».



