Четвертое место на Всемирных летних специальных Олимпийских играх в Германии заняли волейболисты из Сарани

БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ – Команда волейболистов из Центра оказания специальных социальных услуг Сарани заняла четвертое место на Всемирных летних специальных Олимпийских играх в Берлине. В соревнованиях для людей с нарушением интеллектуального развития приняли участие свыше 6,5 тысяч атлетов из разных стран. Они состязались в 26 видах спорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Команда из Сарани впервые приняла участие в соревнованиях такого уровня. Среди соперников в их подгруппе были спортсмены из США, Италии, Австрии. Всего провели 10 встреч.

«Играли по швейцарской системе, дающей шанс слабым волейболистам сразиться с лидерами и претендовать на призовое место. С первой игры наши волейболисты показали хороший уровень. С командой из Австрии провели несколько встреч, и каждый раз выходили победителями. Но, к сожалению, в борьбе за третье место с этими же соперниками немного уступили им. В итоге досталось четвёртое место», – говорит представитель филиала ОО «Special Olympics Kazakhstan» Ирина Эрзямкина.

Тренирует волейболистов Сарани Евгения Самоследова.

Как отметили сопровождающие команду Сарани, во время соревнований идёт социализация и инклюзия. Не зная иностранных языков, спортсмены общались, делились впечатлениями.

В Центре оказания специальных соцуслуг Сарани сейчас находятся 553 человека от 18 лет и старше. Самому взрослому постояльцу 84 года.

«Для них созданы все необходимые условия. Стараемся, чтобы подопечных окружала комфортная обстановка, по мере возможности вывозим их на различные развлекательные и спортивные мероприятия. У нас есть команды, которые занимаются волейболом, футболом, лёгкой атлетикой. Нас курируют представители филиала Special Olympics Kazakhstan. Благодаря их поддержке наши подопечные участвуют в различных спортивных турнирах, в том числе международного уровня», – отметил директор центра Бекзат Абдыгалиев.