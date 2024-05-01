В рамках аттестации учителей тестирование перенесено с апреля на август. Об этом сообщил вице-министр просвещения РК Едил Оспан, передает корреспондент агентства Kazinform.

По его словам, более 7 тысяч детей и их родителей переселены в благоустроенные места.

— В Атырауской, Актюбинской областях, в Акмолинской, Северо-Казахстанской областях — в населенных пунктах, где объявлено ЧП, приостановлены текущий контроль. То есть, четвертная оценка будет выставляться как итоговая, — сообщил представитель министерства в ходе телемарафона, проводимого на 10 республиканских каналах.

В Актюбинской, Акмолинской, Атырауской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Западно-Казахстанской областях мониторинг успеваемости учащихся перенесен с 15 апреля на 13 мая.

— В рамках аттестации учителей тестирование перенесено с апреля на август. Среди них есть и учителя, потерявшие жилье из-за паводков, они могут пройти эту аттестацию и через год, — пояснил вице-министр.

В ходе телемарафона также был продемонстрирован сюжет об учителях, принявших участие в защитных от паводков мероприятиях.