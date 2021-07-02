Четвертая волна КВИ из-за распространения индийского штамма началась в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Главный санитарный врач города Алматы Жандарбек Бекшин объяснил, почему в мегаполисе быстро растет число зараженных коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам Жандарбека Бекшина, все эпидемии характеризуются волнообразным течением.

«Основной причиной ухудшения эпидситуации стало появление новых штаммов вируса. Нынешний подъем заболеваемости можно назвать четвертой волной коронавируса. Мы готовы к ухудшению ситуации, уже подготовлено 3 500 коечных мест. В настоящее время насчитывается 1 760 коек для больных. Их численность увеличим на 35%», - сообщил Ж. Бекшин.

Главный санитарный врач Алматы также сообщил о состоянии зараженной индийским штаммом женщины и ее ребенка. В ходе эпидрасследования установлено возможное место заражения пациентки. По словам женщины, она посещала крупные строительные магазины, вероятно, заражение произошло там.

«Состояние мамы и ребенка удовлетворительное. Они выписаны из больницы и находятся под наблюдением врачей», - рассказал журналистам Жандарбек Бекшин.

Эпидемиологи Алматы определили наиболее вероятные места заражения коронавирусной инфекцией. К примеру, отмечен рост заражений среди участников семейных мероприятий, тоев, юбилеев, поминок - на 1,7%, посетителей ночных клубов, караоке - на 0,2%. Не регистрировались случаи заражения на объектах, участвующих в проекте «Ashyq».

При этом остается высоким удельный вес заражаемости в семьях – 25%, на объектах торговли – 23%, в общественном транспорте – 16,7%, при участии в массовых мероприятиях - 6%.

Санитарные врачи и эпидемиологи отмечают специфическое воздействие штамма «дельта» на детей и молодежь. За последнюю неделю на 2,3% возросла заболеваемость среди детей до 14 лет.

Жандарбек Бекшин обратился к жителям и гостям мегаполиса с просьбой воздержаться в выходные дни от посещения массовых мероприятий, торжеств, клубов. Главный государственный санитарный врач призвал горожан к соблюдению санитарных норм.