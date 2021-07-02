Четвертая волна КВИ из-за распространения индийского штамма началась в Алматы
По словам Жандарбека Бекшина, все эпидемии характеризуются волнообразным течением.
«Основной причиной ухудшения эпидситуации стало появление новых штаммов вируса. Нынешний подъем заболеваемости можно назвать четвертой волной коронавируса. Мы готовы к ухудшению ситуации, уже подготовлено 3 500 коечных мест. В настоящее время насчитывается 1 760 коек для больных. Их численность увеличим на 35%», - сообщил Ж. Бекшин.
Главный санитарный врач Алматы также сообщил о состоянии зараженной индийским штаммом женщины и ее ребенка. В ходе эпидрасследования установлено возможное место заражения пациентки. По словам женщины, она посещала крупные строительные магазины, вероятно, заражение произошло там.
«Состояние мамы и ребенка удовлетворительное. Они выписаны из больницы и находятся под наблюдением врачей», - рассказал журналистам Жандарбек Бекшин.
Эпидемиологи Алматы определили наиболее вероятные места заражения коронавирусной инфекцией. К примеру, отмечен рост заражений среди участников семейных мероприятий, тоев, юбилеев, поминок - на 1,7%, посетителей ночных клубов, караоке - на 0,2%. Не регистрировались случаи заражения на объектах, участвующих в проекте «Ashyq».
При этом остается высоким удельный вес заражаемости в семьях – 25%, на объектах торговли – 23%, в общественном транспорте – 16,7%, при участии в массовых мероприятиях - 6%.
Санитарные врачи и эпидемиологи отмечают специфическое воздействие штамма «дельта» на детей и молодежь. За последнюю неделю на 2,3% возросла заболеваемость среди детей до 14 лет.
Жандарбек Бекшин обратился к жителям и гостям мегаполиса с просьбой воздержаться в выходные дни от посещения массовых мероприятий, торжеств, клубов. Главный государственный санитарный врач призвал горожан к соблюдению санитарных норм.