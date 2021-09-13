«Четвертая волна» коронавируса еще не закончилась - Динара Маханбеткулова

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Своим мнением о позитивном влиянии вакцины на иммунитет человека и защиту от коронавируса на брифинге Региональной службы коммуникаций поделилась заведующая отделением первичной медико-санитарной помощи КазНМУ им. С. Д. Асфендиярова, доктор философии PhD Динара Маханбеткулова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам Д. Маханбеткуловой, вакцины дают защиту от всех циркулирующих сегодня штаммов коронавируса. Врач добавила, что вакцины специально создавали таким образом, чтобы они могли защитить от очень широкого спектра штаммов. После вакцинации организм вырабатывает более устойчивый иммунитет к вирусу, чем после перенесенного заболевания.

«Считаю, что спад заболевания коронавирусной инфекцией в городе связан с началом кампании вакцинации, которая началась еще в феврале. Стоит понимать, что «четвертая волна» еще не закончилась. Эпидемиологическая ситуация не улучшится, пока не будет сформирован коллективный иммунитет, который формируется благодаря переболевшим, при наличии высокого титра антител или привитыми», - говорит Д. Маханбеткулова.

По словам врача, сила естественного иммунитета, сформированного после болезни, у всех людей разная. Естественный иммунитет может быть не длительным. Выработка иммунитета путем вакцинации несет меньшие риски, чем его естественное формирование, так как невозможно предсказать степень тяжести симптомов в случае заражения COVID-19.

Заведующая отделением первичной медико-санитарной помощи КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова сообщила, что при коронавирусе очень важно своевременно обращаться за квалифицированной медицинской помощью.

Д. Маханбеткулова отметила, что по-прежнему основными симптомами КВИ являются высокая температура, затрудненное дыхание, чихание, кашель и заложенность носа, боли в мышцах и в груди, головная боль и слабость. В последнее время к вышеперечисленным симптомам добавились такие жалобы, как тошнота, рвота и диарея. Причем чаще всего в тяжелой форме заболевают именно люди преклонного и пожилого возраста.

«Подвержены заболеванию люди с ослабленным иммунитетом вне зависимости от возрастной группы. Поэтому людям, имеющим хронические заболевания, также необходимо вакцинироваться», - говорит врач.

Д. Маханбеткулова сообщила, что в результате вакцинации уже после первой дозы препарата формируется достаточно сильный иммунный ответ.

«Вторая доза существенно повышает уровень антител и необходима для долгосрочной активации иммунной памяти, поэтому получить ее очень важно. Таким образом, антитела к коронавирусу формируются у людей, получивших оба компонента вакцины, в течение двух-трех недель после второй дозы», - продолжила врач.

В завершение Д. Маханбеткулова отметила, что чем больше людей получат вакцину против вируса, тем скорее эпидемию удастся преодолеть. К примеру, именно благодаря массовой вакцинации удалось остановить распространение многих заболеваний, в частности кори, туберкулеза, полиомиелита. Ранее эти болезни приводили к многочисленным жертвам во всем мире.