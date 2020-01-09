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Четвёртая солнечная электростанция заработала в Карагандинской области

9 Января 2020 21:25
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Четвёртая солнечная электростанция заработала в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Новый «зелёный» проект появился в посёлке Кенгир близ Жезказгана. Четвёртая в регионе солнечная электростанция мощностью 10 МВт введена в эксплуатацию в декабре прошлого года. На площади в 20 гектаров установлено 29 436 солнечных панелей. Они способны производить 14 миллионов кВт/час в год, передает МИА «Казинформ».

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Аким Карагандинской области Женис Касымбек в ходе рабочей поездки в Жезказган посетил СЭС и сообщил, что 2019 год стал для региона прорывным во внедрении альтернативных источников энергии.


«Развивая солнечную энергию, мы не только преодолеваем дефицит мощностей, но и решаем экологические вопросы, и наша область становится лидером развития возобновляемых источников энергии», - сказал Женис Касымбек.

Напомним, первые три подобные электростанции построены в Сарани, посёлках Гульшат и Агадырь. Самая крупная из них - Саранская мощностью 100 Мватт. Суммарно в строительство всех солнечных станций в Карагандинской области вложено более 60 млрд тенге частных инвестиций.



Новая солнечная станция в Кенгире полностью автоматизирована. Всего здесь работают 10 человек. Объект построен за счёт частных инвестиций. Производимую электроэнергию будут распределять в сети АО «Жезказганская распределительная электросетевая компания».



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Ключевые слова: Энергетика, Карагандинская область, Акимат, Энергия будущего,
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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