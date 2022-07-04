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Четверть всех погибших в ДТП составляют пешеходы – МВД РК

Автор:  
Серик Сабеков
4 Июля 2022, 13:12
Четверть всех погибших в ДТП составляют пешеходы – МВД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За шесть месяцев текущего года из-за превышения скоростного режима зарегистрировано 1,5 тыс. ДТП, в которых порядка 300 человек погибли и около 2 тыс. получили ранения. Об этом на брифинге сообщила старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции МВД РК Актоты Боранова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Четверть всех погибших и раненых в ДТП составляют пешеходы – скончались свыше 200 человек и порядка 2 тыс. травмированы», - сказала Актоты Боранова.

Согласно озвученным данным, по вине пешеходов совершено около 200 ДТП, в которых погибли свыше 40 и порядка 150 были травмированы.

Старший инспектор также добавила, что Главой государства этот год объявлен Годом детей.

Дети – одна из самых уязвимых категорий участников дорожного движения, которые нуждаются в нашем участии в их повседневной жизни.

«Нам нужно помогать детям научиться оценивать меру безопасности и оставаться уверенными в трудных жизненных ситуациях. Дети во многом копируют модель поведения родителей, поэтому если родители не только говорят о правилах дорожной безопасности, но и сами их выполняют, такое поведение для ребенка становится нормой», - подчеркнула Актоты Боранова.

ДТП   Транспорт   МВД РК  
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