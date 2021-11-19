Четверть привлеченных в Казахстан инвестиций приходится на Атыраускую область – аким

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 23% производимой в Казахстане продукции приходится на Атыраускую область. Такие данные привел аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Объем промышленной продукции Атырауской области с начала года составил 6,7 трлн тенге. На долю региона приходится 23% всего объема промышленности республики. Из них объем продукции обрабатывающей промышленности превысил 545 млрд тенге. Также наблюдается рост в сферах строительства на 110,8%, сельского хозяйства на 100,6%, торговли на 146,1%, транспорта на 117,6%, связи на 101,4%», - сообщил на брифинге Махамбет Досмухамбетов в Службе центральных коммуникаций.

По его словам, Атырауский регион также лидирует по инвестициям в основной капитал.

«С начала года в основной капитал привлечено 2 трлн 336 млрд тенге инвестиций. Это составляет четверть всех инвестиций по республике», - заключил Махамбет Досмухамбетов.