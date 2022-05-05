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Четверть прибывших в Павлодарскую область иностранцев – нелегалы
5 Мая 2022 21:25

Четверть прибывших в Павлодарскую область иностранцев – нелегалы

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области зарегистрировано 653 случая незаконного нахождения в регионе иностранных гражданин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наплыва граждан из Российской Федерации не наблюдается. В прошлом году в область за четыре месяца приехало 2 178 россиян, а в этом – 1 794. Из них 899 человек прибыли на работу, 34 – на учебу, 312 – по личным делам, 23 – по служебной деятельности и 526 – по иным целям», – сообщил начальник миграционной службы департамента полиции Павлодарской области Арман Уалиев.

Всего за 4 месяца в Павлодарской области зарегистрированы 2 523 иностранца, четверть которых находится в стране нелегально.

«653 иностранных гражданина привлечены к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства, 566 из них – без гражданства. Постановлением суда 59 иностранцев выдворены из страны за нарушения миграционного законодательства», – добавил Уалиев.

Спикер подчеркнул, что за нелегальное нахождение в стране наказываются не только приезжие, но и те, кто допустил нарушение закона.

«Наказаны 488 человек, принимающих иностранцев. Кроме того, 38 павлодарцев понесли наказание за незаконное привлечение иностранной рабочей силы и трудовых иммигрантов», – уточнил Уалиев.

В полиции напомнили, что иностранцам, у которых сроки разрешенного пребывания истекли, необходимо обратиться в миграционную службу по месту проживания и урегулировать свой правовой статус.


Автор:
Корреспондент

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