Четверть населения СКО протестировали на коронавирус

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за минувшие сутки провели 971 ПЦР-тестирование на коронавирус, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге региональной службы коммуникаций руководитель управления санитарно-эпидемиологического контроля города Петропавловска Асет Жуматаев рассказал, что ежедневно по области проводят в среднем около одной тысячи ПЦР-тестов.

С марта в регионе выполнили 138,5 тысячи ПЦР-исследований на коронавирус. Таким образом, исследование прошла четверть населения области.

Из общего числа проведенных анализов 4 776, или 3,4% оказались положительными. А.Жуматаев отметил, что 1 754 человек не имели каких-либо симптомов заболевания COVID-19. Основные лаборатории, имеющие оборудование для проведения ПЦР-анализа на коронавирус, находятся в Петропавловске. Их четыре. Стоимость исследования варьируется от 8 до 9 тысяч тенге.

«Жители сельских населенных пунктов могут обратиться в центральные районные больницы. На фильтрах осуществляют забор биоматериала. Однако при появлении симптомов, не исключающих коронавирус, нужно оставаться дома, поставить в известность врача поликлиники или вызвать скорую помощь. Посещать медучреждения не рекомендуется во избежание распространения инфекции или заражения», - сказал А.Жуматаев.

С 9 ноября, согласно Постановлению главного государственного врача на транспорте, выезд из области на железнодорожном или авиатранспорте возможен только при наличии справки с отрицательным результатом ПЦР-исследования на коронавирус. Выдана она должна быть не позднее трех суток на момент выезда. При выезде из региона на автомобиле справка не требуется, но обязательна при въезде.

Вполне ожидаемо, что нагрузка на ПЦР-лаборатории увеличится. Пока их мощностей достаточно. В конце ноября ожидается открытие еще одной лаборатории.