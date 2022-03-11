Четверть населения СКО не имеет медстраховки

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области имеют право на получение медицинской помощи 438,9 тысячи человек, или 77,7%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Директор филиала Фонда социального медицинского страхования Лариса Гордеева проинформировала, что в эти 77,7% вошли лица, являющиеся освобожденными от уплаты взносов – 15 льготных категорий. За них взносы на обязательное социальное медицинское страхование оплачивает государство. В регионе в эту категорию входят 279,7 тысячи человек.

«В количество застрахованных вошли лица, за которых регулярно уплачиваются отчисления и/или взносы – 157,2 тысячи жителей региона. При этом 125 807 человек из числа трудоспособного населения не имеют статуса «застрахован» в ОСМС, из них за 86 384 граждан в течение 2021-го года не поступали платежи. При анализе возрастной категории незастрахованных выяснилось, что наибольшее число составляют граждане, имеющие трудоспособный возраст 30-40 лет (32%) и 41-50 лет (25%)», - сообщила Л.Гордеева.

Она подчеркнула, что доступность услуг - всей плановой медицинской помощи, консультативно-диагностических услуг, в том числе дорогостоящих, услуг востановительного лечения и медицинкой реабилитации - напрямую зависит от статуса застрахованости населения и является преимущестом ОСМС.