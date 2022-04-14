Четверть населения мира может столкнуться с нищетой в этом году - доклад Oxfam

БАКУ. КАЗИНФОРМ – 263 млн людей могут оказаться за чертой бедности в 2022 году, 860 млн с доходом менее 1,90 доллара в день будут выживать. Об этом говорится в докладе международного объединения Oxfam, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на организацию.

В докладе глобального движения Oxfam под названием «Сначала кризис, затем катастрофа» говорится, что неравенство, беспрецедентная инфляция цен на продовольствие и энергоносители, ускорившаяся из-за ситуации в Украине и пандемии коронавируса COVID-19, приведут к катастрофе для беднейших людей мира.

В документе указывается, что более бедные страны сталкиваются с надвигающимися долговыми кризисами, а покупательная способность заработной платы снижается, в то время как корпоративные прибыли растут, а богатство миллиардеров достигает беспрецедентных уровней.

Так, новые оценки, основанные на прогнозах Всемирного банка и исследованиях Центра глобального развития, показывают, что в 2022 году еще более четверти млрд человек могут столкнуться с нищетой, а 860 млн человек с доходом менее 1,90 доллара в день будут буквально выживать. В то же время, по пессимистическим прогнозам, уже в текущем году 3,3 млрд человек с доходом в 5,50 доллара в день могут оказаться за чертой крайней бедности, что приближается к половине населения планеты.

В докладе подчеркивается, что, если лидеры «Большой двадцатки», МВФ и Всемирный банк не предпримут незамедлительных действий, такие кризисные явления, как стремительный рост цен на продовольствие и энергоносители, инфляция, вызванные ситуацией в Украине, а также неравенство и пандемия коронавируса могут привести к обнищанию уже в этому году более четверти млрд человек.

«Нам нужен глобальный план спасения экономики. Руководители G20, МВФ и Всемирный банк вместе со всеми лидерами должны действовать. Они должны защитить людей от суровых последствий кризиса, расширяя денежные переводы и контролируя цены на продовольствие, отказываясь от жесткой экономии, а также постепенно облагая налогами и инвестируя», - говорится в опубликованном докладе.

Для решения этих проблем Oxfam призывает богатые страны отменить невыплаченные платежи по долгам более бедных стран, перераспределить специальные права заимствования МВФ странам с низким уровнем дохода, а также увеличить им дополнительную помощь. Организация считает, что МВФ и Всемирный банк должны участвовать в усилиях по облегчению бремени задолженности, увеличивать льготное финансирование и воздерживаться от поощрения жесткой экономии.

Глобальное движение Oxfam – это международное объединение, состоящее из 17 организаций, имеющие партнеров в более чем 70 странах мира. Целью деятельности объединения является решение проблем бедности и связанной с ней несправедливостью во всем мире.

Фото:licdn.com