Четверть детей в Нью-Йорке живут в бедности

Бедность в Нью-Йорке растет поразительными темпами. Большинство людей, живущих за чертой бедности – дети, передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на ABC News.

Согласно ежегодному отчету Колумбийского университета и благотворительной организации «Robin Hood», более половины жителей Нью-Йорка, включая четверть всех детей, живут в бедности или имеют низкий доход.

Уровень бедности в городе вырос с 18% (1,2 млн) до 23% (1,5 млн) среди взрослых и с 15% (260 тысяч) до 25% (420 тысяч) среди детей в 2022 году по сравнению с 2021 годом, что является крупнейшим годовым скачком уровня бедности за десятилетие.

Согласно отчету, уровень детской бедности в 2022 году увеличился более чем на 60% по сравнению с предыдущим годом.

Более 4,6 млн жителей Нью-Йорка (56%) имели доходы ниже черты бедности в 2022 году, которые испытывали трудности с оплатой жилья, счетов за электроэнергию и телефон, а также продуктов питания, причем почти каждый пятый (19%) сообщил, что жил от зарплаты до зарплаты 12 месяцев.

В отчете черта бедности определена как доход ниже 43 890 долларов в год. Эта цифра отражает то, что необходимо семье из Нью-Йорка, состоящей из четырех человек (двое взрослых и двое детей), чтобы обеспечить минимальный базовый уровень потребностей. Согласно отчету, порог бедности для одного взрослого арендатора составлял 20 340 долларов годового дохода.

Факторами, повлиявшими на рост уровня бедности, стали прекращение налоговых льгот на детей и федеральных стимулирующих выплат, которые действовали в период пандемии.

- Выход из бедности требует более прочной системы социальной защиты и политики реальных инвестиций в семьи с уходом за детьми. Все 18 тысяч жителей Нью-Йорка, которых мы обслуживаем, имеют низкий доход из-за маленькой заработной платы, инфляции, стоимости жилья и качественного ухода за детьми, – сообщил исполнительный директор «Grand Street Settlement» Роберто Кордеро.

Это шестой всеобъемлющий ежегодный отчет по отслеживанию бедности с 2012 года. Исследователи отслеживали воздействие COVID-19 и связанный с ним экономический спад на жителей Нью-Йорка с начала пандемии.