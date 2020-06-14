Четвероногие друзья на страже закона: 83 служебно-розыскные собаки несут службу в полиции ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - На сегодняшний день служебные собаки в полиции трудятся наряду с людьми. Кинологические подразделения являются специальным оперативным подразделением, предназначенным для организации использования специально подготовленных служебных собак. Здесь четвероногие полицейские часто выезжают на места преступлений, участвуют в розыске преступника по горячим следам, в поиске взрывчатки, наркотиков и боеприпасов, пропавших людей, обеспечивают порядок на территориях проведения различных массовых мероприятий и патрулируют на транспорте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Восточно-Казахстанской области.

Всего по области в Кинологической службе департамента полиции ВКО несут службу 83 служебно-розыскные собаки. Организацией работы и подготовкой специалистов-кинологов служебных собак занимается Центр кинологической службы ДП региона в городе Усть-Каменогорске.

За прошедшую неделю с помощью служебных собак было раскрыто пять преступлений.

«Например, 4 июня неизвестный мужчина в бутике одного из торговых домов по улице Усть-Каменогорская города Семея тайно похитил с полки носимые вещи стоимостью 7 тысяч тенге. В кратчайшие сроки с применением служебно-розыскной собаки по кличке «Хан» был оперативно задержан 49-летний злоумышленник, который сознался в содеянном и вернул краденые вещи.

В тот же день в ходе ОПМ «Правопорядок» при проведении обыска в одном из домов станции «Актогай» Аягозского района с привлечением служебно-розыскной собаки по кличке «Верна» полицейские ВКО обнаружили и изъяли картонную коробку, в которой находилось зеленое вещество растительного происхождения со специфическим запахом. Экспертиза показала, что изъятое вещество является высушенной марихуаной весом 3,48 грамма.

Данный факт был внесен в Единый реестр досудебных расследований в соответствии с частью второй статьи «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов» УК РК.

Всего за пять месяцев текущего года служебные собаки ДП области способствовали раскрытию 189 преступлений, из незаконного оборота было изъято более 47 килограммов наркотических средств, раскрыто 7 фактов открытого хищения имущества. Также служебные собаки помогли раскрыть 96 фактов краж чужого имущества, из них 2 факта краж скота.