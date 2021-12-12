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Четвероклассник пожертвовал школе миллион: в МОН рекомендовали вернуть подарок

12 Декабря 2021 17:33
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Четвероклассник пожертвовал школе миллион: в МОН рекомендовали вернуть подарок

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Комитета дошкольного и среднего образования МОН РК Гульмира Каримова прокомментировала поступок четвероклассника из Мангистауской области, подарившего родной школе выигранный на конкурсе миллион тенге, передает МИА «Казинформ».

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«Порадовало, что четвероклассник из Мангистау изготовил прибор для применения на уроках математики и благодаря своим знаниям и стараниям, выиграл 1 миллион тенге на республиканском конкурсе. Поощрение и раскрытие потенциала талантливых детей очень важно. И то, что школьник выразил желание направить заслуженно полученное вознаграждение на приобретение интерактивной доски для своей школы говорит о его добром сердце и других положительных качествах.

При этом, считаю, что приобретать интерактивную доску должен не школьник, победивший на республиканском конкурсе, а местный исполнительный орган. Конечно, порывы детей по поддержке и развитию своей школы надо поощрять и поддерживать, но не в таком случае», - написала Гульмира Каримова в Facebook.

При этом она отметила, что законодательно финансирование школ находится в ведении акиматов и для закупа необходимого оборудования местными исполнительными органами выделяются бюджетные средства.

«Управлению образования акимата Мангистауской области рекомендовано вернуть школьнику деньги, полученные в результате победы на интеллектуальном конкурсе и приобрести необходимое оборудование за счет средств, выделяемых из местного бюджета», - резюмировала представитель Минобрнауки.

Напомним, ученик 4-го класса средней школы села Сайотес Мангистауской области Азамат Токсанбай подарил школе 1 миллион тенге, который выиграл на конкурсе. Он изготовил из дерева быстрый игровой прибор-счетчик. Новый проект Азамата стал одним из лучших на республиканском конкурсе социальных проектов.
Сообщалось, что на эти средства Азамат Токсанбай подарил школе, в которой он учится, интерактивную доску и цветочные горшки.

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#Образование   #Мангистауская область   #МОН  
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