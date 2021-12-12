Четвероклассник пожертвовал школе миллион: в МОН рекомендовали вернуть подарок

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Комитета дошкольного и среднего образования МОН РК Гульмира Каримова прокомментировала поступок четвероклассника из Мангистауской области, подарившего родной школе выигранный на конкурсе миллион тенге, передает МИА «Казинформ».

«Порадовало, что четвероклассник из Мангистау изготовил прибор для применения на уроках математики и благодаря своим знаниям и стараниям, выиграл 1 миллион тенге на республиканском конкурсе. Поощрение и раскрытие потенциала талантливых детей очень важно. И то, что школьник выразил желание направить заслуженно полученное вознаграждение на приобретение интерактивной доски для своей школы говорит о его добром сердце и других положительных качествах.

При этом, считаю, что приобретать интерактивную доску должен не школьник, победивший на республиканском конкурсе, а местный исполнительный орган. Конечно, порывы детей по поддержке и развитию своей школы надо поощрять и поддерживать, но не в таком случае», - написала Гульмира Каримова в Facebook.

При этом она отметила, что законодательно финансирование школ находится в ведении акиматов и для закупа необходимого оборудования местными исполнительными органами выделяются бюджетные средства.

«Управлению образования акимата Мангистауской области рекомендовано вернуть школьнику деньги, полученные в результате победы на интеллектуальном конкурсе и приобрести необходимое оборудование за счет средств, выделяемых из местного бюджета», - резюмировала представитель Минобрнауки.

Сообщалось, что на эти средства Азамат Токсанбай подарил школе, в которой он учится, интерактивную доску и цветочные горшки.