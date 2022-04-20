Четвероклассник победил на скачках в Карагандинской области
Открытое первенство района проводится ежегодно. Участники скачек воспринимают его как промежуточный, подготовительный этап перед областным турниром.
«С каждым годом количество участников увеличивается, интерес к конным национальным видам спорта растёт. Мы стараемся поддерживать его и стимулировать наездников. В этом году в конном первенстве участвовало более 20 наездников. В основном школьники до 12 лет», – рассказывает руководитель Молодёжного ресурсного центра Актогайского района Шынгыс Елеген.
В конном забеге тай-жарыс было 16 наездников. Первым трёхкилометровую дистанцию преодолел конь по кличке Моншак. Наездник – актогайский четвероклассник Мирас Муратбек. В топ-жарыс участвовали восемь лошадей. Они преодолели девятикилометровую дистанцию. Первенство в этой дистанции также было за Мирасом Муратбеком.
«Я тренировал Мираса с января. Это его первые соревнования, и он сразу же одержал победу. Теперь готовимся к областному турниру. Я рад, что конный спорт развивается. В районе, кроме меня, есть еще 5–6 тренеров, которые создают конкурентную среду. Поэтому всегда есть к чему стремиться», – говорит тренер школьника Суиндик Смагулов.
Все победители были награждены кубками, медалями и памятными призами.