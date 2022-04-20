Четвероклассник победил на скачках в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Молодёжный ресурсный центр Актогайского района организовал XII Открытое первенство по конным видам спорта. В забеге на 3 и 9 километров участвовало более 20 наездников. На обеих дистанциях первым к финишу пришёл скакун Моншак со своим наездником Мирасом Муратбеком, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Открытое первенство района проводится ежегодно. Участники скачек воспринимают его как промежуточный, подготовительный этап перед областным турниром.

«С каждым годом количество участников увеличивается, интерес к конным национальным видам спорта растёт. Мы стараемся поддерживать его и стимулировать наездников. В этом году в конном первенстве участвовало более 20 наездников. В основном школьники до 12 лет», – рассказывает руководитель Молодёжного ресурсного центра Актогайского района Шынгыс Елеген.

В конном забеге тай-жарыс было 16 наездников. Первым трёхкилометровую дистанцию преодолел конь по кличке Моншак. Наездник – актогайский четвероклассник Мирас Муратбек. В топ-жарыс участвовали восемь лошадей. Они преодолели девятикилометровую дистанцию. Первенство в этой дистанции также было за Мирасом Муратбеком.

«Я тренировал Мираса с января. Это его первые соревнования, и он сразу же одержал победу. Теперь готовимся к областному турниру. Я рад, что конный спорт развивается. В районе, кроме меня, есть еще 5–6 тренеров, которые создают конкурентную среду. Поэтому всегда есть к чему стремиться», – говорит тренер школьника Суиндик Смагулов.

Все победители были награждены кубками, медалями и памятными призами.



