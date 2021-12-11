Четвероклассник из села Сайотес подарил школе миллион тенге

МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Ученик 4-го класса средней школы села Сайотес Мангистауской области Азамат Токсанбай подарил школе 1 миллион тенге, который выиграл на конкурсе. Он изготовил из дерева быстрый игровой прибор-счетчик. Новый проект Азамата стал одним из лучших на республиканском конкурсе социальных проектов, передает корреспондент МИА «Казинформ»

На эти средства Азамат Токсанбай подарил школе, в которой он учится, интерактивную доску и цветочные горшки. Это его особая благодарность учебному заведению.

Поступок Азамата Токсанбая пришелся по душе многим.

Ученик 4-го класса с четырех лет увлекается заучиванием чисел. Самый первый быстрый счетчик был создан им из цветной бумаги во время дистанционного обучения. Позже они с дедушкой изготовили этот прибор из дерева. По словам Азамата, сейчас созданное им устройство с интересом используется учениками 1-го класса на уроках математики.

Азамат Токсанбай мечтает в будущем продавать свое оборудование и помогать детям.

К слову, интерес к изделиям мальчика проявили и организаторы областной выставки «Тәуелсіздік керуені» в селе Онды , в которой школьник недавно принял участие.