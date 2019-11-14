Четвероклассницу сбил водитель маршрутного автобуса в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске, в первый день гололеда, произошло два дорожно-транспортных происшествия с участием несовершеннолетних, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, ученицу 4 класса сбил на перекрестке водитель маршрутного автобуса. Девочку госпитализировали. Автобус водворили на штрафстоянку. В отношении водителя возбуждено административное производство по статье «Нарушение водителями транспортных средств установленных правил обеспечения безопасности дорожного движения».

«В этот же день на пересечении ул. Шухова — Набережной 18-летний петропавловец, находясь за рулём автомашины «Нива Chevrolet», не пропустил пешеходов на пешеходном переходе. В результате ДТП пострадала 16-летняя девушка», - проинформировали в пресс-службе.

Полицейские вновь напоминают и пешеходам, и водителям о соблюдении правил дорожного движения. Особенно в период гололедицы.

«Работникам общественного транспорта необходимо учитывать скорость движения, состояние дороги, конфигурацию перекрёстка. Передвигаться по дорогам, присыпанным первым снегом, надёжнее со скоростью 40-45 км/ч. Пешеходам нужно помнить, что в зимних условиях торможение машин затруднено, переходить дорогу — место повышенной опасности — даже на разрешающий сигнал светофора нужно, только осмотревшись по сторонам и убедившись, что это безопасно», - сказал начальник управления местной полицейской службы Айдын Байматов.

В городе усилили патрулирование вблизи организаций образования в то время, когда на улицах больше всего детей.