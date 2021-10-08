Четвероклассница придумала игру, помогающую изучать историю улиц Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Подведены итоги сетевого конкурса «Туған елге тағзым» – 2021. Школьница из Кокшетау Айлана Омирзак со своим проектом «Көкшетау қаласының көшелері» заняла 1 место в номинации «Ұлы Дала өркениеті», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы НИШ ФМБ города Кокшетау, состоялась церемония закрытия дистанционного сетевого конкурса проектов и творческих работ участников краеведческо-исследовательской экспедиции «Туған елге тағзым-2021».

«Среди Назарбаев Интеллектуальных школ страны были подведены итоги проекта «Туған елге тағзым». Эта научно-краеведческая экспедиция - один из крупнейших проектов автономной организации образования «Назарбаев Интеллектуальная школа», направленный на изучение национальной истории и культуры. Он призван формировать у учащихся интерес к родной стране, усилить чувство патриотизма. Особенностью образовательных поездок является обмен маршрутами между Назарбаев Интеллектуальными школами для ознакомления и проведения исследований по регионам Казахстана», - отметили в ведомстве.

По итогам конкурса четвероклассница из Кокшетау Айлана Омирзак с проектом «Көкшетау қаласының көшелері» заняла 1 место в номинации «Ұлы Дала өркениеті» НИШ ФМБ города Кокшетау. Проект Айланы был признан лучшим среди 35 конкурентов.

«Я разделила улицы нашего города по специальным группам и провела опрос среди учащихся. По результатам я увидела, что большинство не знают истории происхождения улиц. Чтобы решить эту проблему, я придумала игру. Моя игра состоит из трех частей Зерек, Емтихан и Білім. В первой части игры дети смогут познакомиться с нашей историей через памятники. Во второй необходимо ответить на вопросы. В третьей части дети должны выбрать одну букву и найти улицу, которая начинается с этой буквы», - поделилась девочка.

В дальнейшем Айлана планирует получить патент на игру. Как считает сама ученица, проделанная работа является первым шагом к изучению истории нашей страны.



