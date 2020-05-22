Четверо злостных неплательщиков алиментов арестованы в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В Бурлинском районе Западно-Казахстанской области в текущем году за уклонение от выплаты алиментов привлечены четверо неплательщиков к административной ответственности с наложением административного взыскания в виде ареста, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы прокуратуры ЗКО, в настоящее время на территории Бурлинского района имеются 584 производства о взыскании алиментов, из них 484 находятся на периодическом исполнении, а оставшиеся являются лицами, уклоняющимися от уплаты алиментов, игнорирующими законные требования по выплате алиментов.

За неисполнение исполнительного документа законом предусмотрена административная и уголовная ответственность. В частности, статьей 669 КоАП РК предусмотрена ответственность за неисполнение решения суда или иного судебного акта и исполнительного документа.

В текущем году по вышеуказанной статье привлечены 4 лица к административной ответственности с наложением административного взыскания в виде ареста. К примеру, гражданин А. постановлением суда признан виновным и арестован на 1 сутки за неуплату алиментов на содержание своего ребенка. Приговором Бурлинского районного суда от 17 апреля 2020 года еще один неплательщик, житель г. Аксай, признан виновным по статьей 139 Уголовного кодекса. Ему назначено наказание в виде привлечения к общественным работам на срок 300 (триста) часов. Также стоит отметить, что статьей 139 УК РК предусмотрена уголовная ответственность за неисполнение обязанностей по уплате средств на содержание детей.

Центром занятости населения Бурлинского района постоянно проводится ярмарка вакансий для трудоустройства должников. В результате совместных работ в 2019 году трудоустроено 34 должника, в 2020 году - 16 должников.

Прокуратура Бурлинского района напоминает должникам, злостно уклоняющимся от уплаты алиментов, что согласно ст. 669 КоАП РК предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 5 МРП либо ареста до 5 суток. Также в соответствии со ст. 139 УК РК предусмотрено наказание в виде привлечения к общественным работам на срок до 600 часов или ограничения свободы на срок до двух лет либо лишения свободы на тот же срок.