Четверо жителей Уштобе обокрали склад с форменным снаряжением и амуницией
УШТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Четверо жителей Уштобе обокрали склад с форменным снаряжением и амуницией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
14 января в ходе расследования уголовного дела по факту кражи материальных ценностей с вещевого склада одного из гособъектов. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции Каратальского РОП ДП Алматинской области получили оперативную информацию о том, что четверо жителей Уштобе принимали участие в указанном нападении и дома у них находится похищенное со складов форменное снаряжение и амуниция.
Полицейские задержали двух 32-летних, 31-летнего и 26-летнего жителей города Уштобе, которые дали признательные показания. У последних изъято похищенное форменное обмундирование.
Со слов задержанных, они узнали о готовящемся митинге в Талдыкоргане и решили принять в нем участие. В процессе митинга произошли беспорядки, в ходе которых они вместе с толпой пришли к зданию, где увидев, что люди что-то несут со складов, незаконно туда проникли и похитили кроссовки, берцы, ремни и другие спецсредства.
Подозреваемые водворены в ИВС.
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