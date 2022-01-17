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Четверо жителей Уштобе обокрали склад с форменным снаряжением и амуницией

17 Января 2022 20:06
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Четверо жителей Уштобе обокрали склад с форменным снаряжением и амуницией

УШТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Четверо жителей Уштобе обокрали склад с форменным снаряжением и амуницией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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14 января в ходе расследования уголовного дела по факту кражи материальных ценностей с вещевого склада одного из гособъектов. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции Каратальского РОП ДП Алматинской области получили оперативную информацию о том, что четверо жителей Уштобе принимали участие в указанном нападении и дома у них находится похищенное со складов форменное снаряжение и амуниция.

Полицейские задержали двух 32-летних, 31-летнего и 26-летнего жителей города Уштобе, которые дали признательные показания. У последних изъято похищенное форменное обмундирование.

Со слов задержанных, они узнали о готовящемся митинге в Талдыкоргане и решили принять в нем участие. В процессе митинга произошли беспорядки, в ходе которых они вместе с толпой пришли к зданию, где увидев, что люди что-то несут со складов, незаконно туда проникли и похитили кроссовки, берцы, ремни и другие спецсредства.

Подозреваемые водворены в ИВС.


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#Алматинская область   #Борьба с преступностью   #Происшествия   #Криминал   #ЧП-2022   #Алматинская трагедия  
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