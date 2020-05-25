Четверо заболевших коронавирусом в Алматинской области - жители Талдыкоргана

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области зарегистрировано еще четыре случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Эти случаи зарегистрированы в Талдыкоргане, - сообщает пресс-служба акима Алматинской области. Четыре пациента, 1959, 1964, 1983, 1990 г.р., выявлены активно, 3 были в контакте с ранее заболевшими коронавирусной инфекцией, 1 обследован с профилактической целью. Все больные ранее были изолированы, сейчас переведены в инфекционное отделение», - рассказали в акимате области.

Эпидемиологическое расследование продолжается.

Таким образом, в Алматинской области выявлено 288 случаев заражения коронавирусом.