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Четверо заболевших коронавирусом в Алматинской области - жители Талдыкоргана
25 Мая 2020 12:11
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ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области зарегистрировано еще четыре случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Эти случаи зарегистрированы в Талдыкоргане, - сообщает пресс-служба акима Алматинской области. Четыре пациента, 1959, 1964, 1983, 1990 г.р., выявлены активно, 3 были в контакте с ранее заболевшими коронавирусной инфекцией, 1 обследован с профилактической целью. Все больные ранее были изолированы, сейчас переведены в инфекционное отделение», - рассказали в акимате области.
Эпидемиологическое расследование продолжается.
Таким образом, в Алматинской области выявлено 288 случаев заражения коронавирусом.
Ключевые слова: Алматинская область, Здравоохранение, Коронавирус,
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