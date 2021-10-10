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    14:39, 10 Октябрь 2021 | GMT +6

    Четверо взрослых и ребенок погибли в автоаварии в ВКО

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    ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Пять человек, включая годовалого ребенка, погибли в ДТП в Абайском районе, передает МИА «Казинформ».

    «10 октября т.г. около 01.00 часов 45-летний водитель автомобиля марки «LADA» следуя по направлению из села Карауыл в село Саржал Абайского района, на 152 км участка дороги, не справившись с рулевым управлением, допустил опрокидывание транспортного средства.
    В результате дорожно-транспортного происшествия сам водитель и четверо его пассажиров, в возрасте 39, 36 и 35 лет, соответственно, включая полуторагодовалого ребёнка, от полученных телесных повреждений, несовместимых с жизнью, скончались на месте. Ещё один 35-летний пассажир доставлен в больницу, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь», - говорится в сообщении Департамента полиции ВКО в Instagram.
    По факту произошедшего начато досудебное расследование по ст.345 ч.4 УК РК - нарушение правил дорожного движения лицами, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. В рамках уголовного дела будут установлены все обстоятельства происшествия и проведены необходимые судебные экспертизы.


    Теги:
    ДТП Восточно-Казахстанская область Правоохранительные органы
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