Четверо взрослых и ребенок погибли в автоаварии в ВКО

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Пять человек, включая годовалого ребенка, погибли в ДТП в Абайском районе, передает МИА «Казинформ».

«10 октября т.г. около 01.00 часов 45-летний водитель автомобиля марки «LADA» следуя по направлению из села Карауыл в село Саржал Абайского района, на 152 км участка дороги, не справившись с рулевым управлением, допустил опрокидывание транспортного средства.

В результате дорожно-транспортного происшествия сам водитель и четверо его пассажиров, в возрасте 39, 36 и 35 лет, соответственно, включая полуторагодовалого ребёнка, от полученных телесных повреждений, несовместимых с жизнью, скончались на месте. Ещё один 35-летний пассажир доставлен в больницу, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь», - говорится в сообщении Департамента полиции ВКО в Instagram.

По факту произошедшего начато досудебное расследование по ст.345 ч.4 УК РК - нарушение правил дорожного движения лицами, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. В рамках уголовного дела будут установлены все обстоятельства происшествия и проведены необходимые судебные экспертизы.

