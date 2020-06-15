Четверо тяжелобольных коронавирусом в ЗКО подключены к аппарату ИВЛ

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В Западно-Казахстанской области четыре человека находятся в тяжелом состоянии из-за коронавирусной инфекции, сообщает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг ЗКО.

В Западно-Казахстанской области эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции, по словам главного государственного санитарного врача ЗКО Мухамгали Арыспаева, оценивается как не стабильная. Зарегистрированы 967 случаев коронавирусной инфекции в 376 очагах, показатель заболеваемости составил 147,3 на 100 тысяч населения. Среди детей до 14 лет зарегистрировано 48 случаев коронавируса.

«Темп прироста заболеваемости за 14 июня составил 3,2%, всего 30 новых случаев коронавируса. За последнюю неделю средний прирост составил 2,4%. В регионе снят карантин, но введены ограничительные меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции, касающиеся времени и режима работы объектов, а также соблюдения мер безопасности», – отметил М.Арыспаев.

К сожалению, в регионе скончался еще один человек от коронавируса. Пациент 1938 года рождения, житель ЗКО, поступил в инфекционный стационар 5 июня в тяжелом состоянии. Болезнь была осложнена основным заболеванием и сопутствующими патологиями. У пациента сахарный диабет 2 типа и ишемическая болезнь сердца. 10 июня сердце не выдержало нагрузки, все реанимационные мероприятия оказались безуспешными и пациент скончался. Диагноз: коронавирусная инфекция тяжелой степени тяжести, двухсторонняя очаговая пневмония и дыхательная недостаточность 3 степени.

«Сейчас в инфекционной больнице получают лечение 240 пациентов, из них 6 детей. У 64 человек болезнь протекает бессимптомно, 58 человек имеют легкую степень заболевания, 102 пациента со средней степенью тяжести состояния здоровья. 16 человек лежат в больнице в тяжелом состоянии, болезнь осложнена сопутствующими хроническими заболеваниями, у многих тяжелая пневмония, из них 7 человек в реанимации и 7 пациентов в палате интенсивной терапии. 47 человек поступили только за минувшие выходные в инфекционную больницу. К аппарату искусственной вентиляции легких подключены 4 человека: 38-летний мужчина, 73-летний и два человека, которым по 60 лет», - рассказал руководитель областного управления здравоохранения Болатбек Каюпов.

На территории области инфекцию распространилась по всем районам. Так, в Акжаикском районе зарегистрированы 5 случаев коронавируса, в Бокейординском – 3 случая, Бурлинском – 16, Жангалинском – 5, Жанибекском – 12, районе Байтерек – 39, Каратобинском – 2, Сырымском – 12, Таскалинском – 30, Теректинском – 20, Чингирлауском – 2, на г.Уральск приходится 821 случай. В трех районах – Жангалинском, Каратобинском и Сырымском – продолжается карантин.

По г. Уральску на карантин закрыты: производственный цех «Алтындар», Банк Центркредит, магазин «Суровский», поликлиника №6. Из общего количества заболевших завозных случаев в р егионе – 328 случаев (33,9%), контактных – 543 человека (56,1%)



