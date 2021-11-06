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Четверо рыбаков из Атырау пропали на Каспии
6 Ноября 2021 19:37
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Четверо работников ТОО «Амангельды» и ТОО «Сеф Каспий фиш» 3 ноября вышли на рыбалку и до сих пор не вернулись, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС Атырауской области.
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«Поиски пропавших рыбаков начались сегодня. Вертолет МИ-8 АМТ АО «Казавиаспас» МЧС РК вылетел из Атырау в 09:58 часов. На борту - три члена экипажа, четыре сотрудника ДЧС и работник ТОО «Амангельды». Аэровизуальный облёт по поиску четырех рыбаков протяженностью в 270 км был проделан по маршруту Атырау - Исатай – Курмангазы на побережье Каспийского моря. Однако на сегодня поиски результатов не дали», - сообщили в ДЧС Атырауской области.
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