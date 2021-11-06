Четверо рыбаков из Атырау пропали на Каспии

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Четверо работников ТОО «Амангельды» и ТОО «Сеф Каспий фиш» 3 ноября вышли на рыбалку и до сих пор не вернулись, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС Атырауской области.

«Поиски пропавших рыбаков начались сегодня. Вертолет МИ-8 АМТ АО «Казавиаспас» МЧС РК вылетел из Атырау в 09:58 часов. На борту - три члена экипажа, четыре сотрудника ДЧС и работник ТОО «Амангельды». Аэровизуальный облёт по поиску четырех рыбаков протяженностью в 270 км был проделан по маршруту Атырау - Исатай – Курмангазы на побережье Каспийского моря. Однако на сегодня поиски результатов не дали», - сообщили в ДЧС Атырауской области.