Четверо руководителей госучреждений и частных компаний осуждены за коррупцию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О приговорах по коррупционным делам, расследованным Антикоррупционной службы, вынесенных на прошлой неделе рассказал в ходе онлайн-брифинга следователь по особо важным делам 1-го департамента Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Состоялось 14 приговоров, из них два по факту получения взяток за нарушения карантинного режима в условиях чрезвычайного положения, которые были завершены в порядке ускоренного производства. Осуждено четверо руководителей госучреждений и частных компаний, четыре бухгалтера учреждений образования, два сотрудника органов внутренних дел и три взяткодателя», – сказал Д.Бигайдаров.

Следователь привел в пример, в частности, приговор в отношении директора ТОО «Зак Сервис» Киреева Р.П. по факту хищения бюджетных средств в сумме 1 млрд. тенге, путем обмана при выполнении работ по строительству объектов образования в городе Усть-Каменогорск в период 2011-2012 годов. Приговором Байконурского районного суда №2 г.Нур-Султан 25 мая текущего года, после заключения процессуального соглашения в форме сделки о признании вины Киреев осужден к 6 годам лишения свободы. Досудебное расследование, в связи с объявлением Киреева в международный розыск с августа 2015 года по январь 2020 года, ранее выделено из уголовного дела в отношении бывшего вице-министра МОН РК Шаяхметова С.Б. и директора ТОО «ДСО ОН РК» Пак А.В., которые осуждены в 2017 году. Киреев, который находился в розыске 5 лет – с 2015 года по 2020 год, – установлен за пределами Республики Казахстан и возращен в страну в январе 2020 года.

В Алматы ранее в связи с полным признанием вины в порядке ускоренного производства в суд направлено уголовное дело в отношении руководителя Инспекции транспортного контроля Комитета транспорта МИИР РК по г.Алматы Петралиева Х.Т., который 15 апреля в условиях чрезвычайного положения в стране, будучи должностным лицом, лично получил взятку в сумме 330 тыс. тенге, по 33 000 тенге за одну автомашину, от исполнительного директора ТОО за беспрепятственное передвижение 10 грузовых автомашин предприятия на территории города Алматы. Приговором Ауэзовского районного суда города Алматы, Петралиев Х.Т. осужден к штрафу в сумме 9 900 тысяч тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Приговором Алмалинского районного суда города Алматы 27.05.2020 года президент АО «Транстелеком» Насенов А.Б. осужден к 4 годам лишения свободы с лишением права занимать материально-ответственную должность в течении 3 лет, по ст.189 ч.3 п.1 УК. Насенов ранее подозревался в растрате государственных средств, путем заключения незаконного консорциального соглашения с ТОО «КТ&Т» и оплаты денежных средств в сумме 2,1 млрд. тенге.

Приговором суда №2 города Актобе 21.05.2020 года директор филиала «Еңбек-Ақтөбе» РГП на ПХВ «Еңбек» КУИС МВД РК Жанузаков О.Е. признан виновным в хищений бюджетных средств порядка 5 млн. тенге, выделенных на капитальный ремонт инженерно-технических средств охраны на объекте РГУ «Учреждение КА-168/1» КУИС МВД РК и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года.

Приговором Военного суда Акмолинского гарнизона 21 мая врио начальника расчетного стола Военного института Национальной гвардии РК Абильмажинова А.С. признана виновной в мошенничестве в особо крупном размере, путем подлога документов с назначением наказания в виде 5 лет ограничения свободы, которая подозревалась в хищении бюджетных средств в особо крупном размере, путем подлога документов и необоснованного перечисления на свой карточный счет.

Приговором суда Глубоковского района ВКО 20 мая к 4 годам ограничения свободы осуждена бухгалтер ГУ «Отдел культуры и развития языков Глубоковского района» Шуршутова С.К., которая похитила бюджетные средства с использованием служебного положения

Приговором суда №2 города Семея 20 мая к ограничению свободы сроком на 3 года и 6 месяцев за хищение путем незаконного перечисления на личный карточный счет бюджетных средств в суме 1 205 595 тенге осуждена главный бухгалтер КГУ «Средняя общеобразовательная школа №39 г. Семея» Адильбекова Ж.К.

Приговором Бескарагайского районного суда ВКО 20 мая за неоднократное хищение на общую сумму 1 277 677 тенге с использованием служебного положения осуждена бухгалтер КГУ «Белокаменская основная школа» Асылханова С.В. с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на 2 года, с отсрочкой на 5 лет ввиду наличия малолетнего ребенка.

Приговором суда города Риддера 26 мая к лишению свободы сроком на 2 года, с отсрочкой наказания на 3 года, в связи с наличием малолетнего ребенка, за хищение бюджетных средств в сумме 784 338 тенге осуждена бухгалтер КГУ «Молодежный ресурсный центр г. Риддер» Артамонова Л.Н.

Приговором Аль-Фарабийского районного суда города Шымкента 22 мая к штрафу в размере 750 тысяч тенге осужден инспектор дорожно-патрульного полицейского полка департамента полиции по городу Шымкенту сержант полиции Махат С.Е., который 22.04.2020 года в период чрезвычайного положения в стране получил от представителя ТОО взятку в сумме 25 тыс. тенге за беспрепятственный проезд без разрешительного документа через внутренний блок–пост по ул.Джангильдина и не привлечение к административной ответственности по ст.476 ч.9 КоАП РК (нарушение режима чрезвычайного положения).

Приговором Ауэзовского районного суда города Алматы 21 мая старший инженер отдела по чрезвычайным ситуациям департамента по чрезвычайным ситуация по городу Алматы Бекболатов Е.Б. признан виновным в получении взятки и ему назначено наказание в виде штрафа в сумме 475 000 тенге, с лишением специального звания – «старший лейтенант» гражданской защиты.

Антикоррупционной службой ранее в суд направлено уголовное дело начатое по поступившему сообщению в Call-центр 1424, в отношении заведующей детского сада «Дауир» города Кентау Туркестанской области Баетовой Г., которая путем обмана под предлогом вынесения положительного решение ревизионной комиссии завладела денежными средствами в сумме 20 тыс. тенге. 11.05.2020 года приговором суда города Кентау Баетова осуждена к штрафу в сумме 150 тысяч тенге, за покушение на совершение мошенничества.

В ЗКО 25 и 26.05.2020 года за дачу взятки инспекторам батальона патрульной полиции ДП ЗКО, в целях непривлечения к административной ответственности, по факту нарушения правил дорожного движения к штрафам осуждены Панов А.Г. – 50 тысяч тенге, Мусралиев Д.Б. – 20 тысяч тенге и Тамашев Т.М. – 20 тысяч тенге, соответственно.

Осужденные вышеуказанными приговорами должностные лица пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.