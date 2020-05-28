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Четверо рабочих погибли на заводе в Актюбинской области

28 Мая 2020 19:42
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Четверо рабочих погибли на заводе в Актюбинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Актюбинском заводе хоромовых соединений погибли четверо рабочих, еще два человека госпитализированы в больницу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Информация об этом происшествии поступила в департамент полиции Актюбинской области по местному времени в 13:20 часов. В сообщении говорилось о гибели рабочих в цехе №4.

«Утром рабочие проводили очистку 50 кубометрового бака. Один из рабочих заметил повреждение механизма и проник внутрь бака. После того, как он не вышел, туда проникли еще трое рабочих. Таким образом, все четверо рабочих погибли на месте происшествия. Еще два человека были доставлены в больницу скорой помощи. По данному факту департаментом полиции Актюбинской области началось расследование по статье Уголовного кодекса РК «Нарушение правил техники безопасности, промышленной санитарии или иных правил охраны труда, совершенное лицом, на котором лежали обязанности по организации или обеспечению соблюдения этих правил, повлекшее по неосторожности смерть двоих или более лиц». Обстоятельства дела выясняются», - сказал начальник областного департамента полиции Атынай Арыстанов.


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Ключевые слова: Актюбинская область, Происшествия,
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Автор:

Арайлым Мұрат

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