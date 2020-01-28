Четверо прибывших из Китая госпитализированы в РК с подозрением на ОРВИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов рассказал, сколько человек прибыло из Китая в Казахстан с 6 января, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день с КНР у нас приехало 25858 человек, это граждане Казахстана и иностранные граждане. По всем данные передаются в Минздрав и далее через комитет контроля (Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК - прим. ред.) по месту жительства проводятся осмотры, контакты с гражданами», - сказал Елжан Биртанов на пресс-конференции в Правительстве.

По его словам, среди прибывших были люди с симптомами ОРВИ.

«На сегодняшний день температурящих больных прибыло 23, из этого числа четверо госпитализированы с подозрением на ОРВИ-инфекции. Поскольку нет четких различий между вирусными инфекциями, мы госпитализируем с подозрением на ОРВИ», - отметил Биртанов.

Он подчеркнул, что у госпитализированных взяты все необходимые анализы крови.

«В течение трех суток будет проводится детальная диагностика. Начата соответствующая терапия», - заключил глава Минздрава.