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Четверо полицейских убиты в результате нападения на полицейское управление Парижа

3 Октября 2019 19:42
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Четверо полицейских убиты в результате нападения на полицейское управление Парижа

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Четыре офицера были убиты в результате нападения с применением ножа на управление полиции Парижа, передаёт собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

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Злоумышленник был застрелен и, как сообщается, работал в полиции. Окрестности, в том числе ближайшая станция метро, были закрыты в связи с операцией по обеспечению безопасности.

Французский телеканал BFM-TV сообщил, что на место происшествия выехал министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер. Прокурор Парижа также направляется на место.

Инцидент произошел после того, как тысячи полицейских приняли участие в «марше гнева» в среду, чтобы потребовать улучшения условий труда и реагирования на высокий уровень самоубийств среди полицейских.

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Ключевые слова: Франция,
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Автор:

Тимур Дюсекеев

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