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    17:03, 19 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Четверо погибших на свинокомплексе в СКО: доказано 80% вины работодателя

    Четверо погибших на свинокомплексе в СКО: доказано 80% вины работодателя
    Фото: пресс-служба акимата

    В Северо-Казахстанской области управление государственной инспекции труда проводило расследование по факту гибели четверых рабочих на свинокомплексе в Тайыншинском районе. В случившемся доказано 80% вины работодателя, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Руководитель отдела контроля безопасности и охраны труда Азат Кушербаев сообщил, что расследование инспекция завершила. Дело передали в районный отдел полиции.

    «Вина работодателя - 80%. Выявили нарушения технологических процессов, недостатки в обучении безопасности труда, неудовлетворительную организацию производства работ, в применении средств защиты, необеспеченность средствами индивидуальной и коллективной защиты, конструктивные недостатки машин, механизмов и оборудования. 20% - грубая неосторожность самих пострадавших. Какие-то средства защиты им выдали, но они не использовали их во время работы», - прокомментировал А. Кушербаев.

    Напомним, в начале августа в Тайыншинском районе Северо-Казахстанской области на территории свинокомплекса ТОО «EMS AGRO» обнаружили тела четырех рабочих. После смены не вышли с откормочной площадки. Все четверо погибли во время очистки канализационного накопителя глубиной 8 метров.

    Теги:
    Северо-Казахстанская область Происшествия
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