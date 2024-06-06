Четверо погибших на свиноферме в СКО: вынесен приговор

В Северо-Казахстанской области Аккайынский районный суд рассмотрел уголовное дело о нарушении правил техники безопасности и правил охраны труда на свиноферме в Тайыншинском районе, где погибли четверо человек, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации пресс-службы областного суда, на скамье подсудимых — двое, один из которых — погибший работник.

— 1 августа 2023 года около 12.00 начальник канализационно-насосной станции службы КОС А., пренебрегая требованиями инструкции по безопасности и охране труда, совместно с подчиненными ему тремя работниками, не прошедшими в установленном порядке внеплановый инструктаж по охране труда, приступили к производству ремонта шланга погружного насоса, расположенного внутри канализационного колодца КНС 08/1. Не откачав полностью содержимое колодца, не используя предусмотренные индивидуальные средства защиты, поочередно спустились в колодец. Получив отравление парами метана и сероводорода, потеряли сознание и были затоплены жидкостью, поступающей самотеком через трубы в колодец, — говорится в материалах дела.

Прокурор просил освободить А. от уголовной ответственности в связи с его смертью. Второму — руководитель службы безопасности и охраны труда М. — назначить наказание в виде лишения свободы. Защита настаивала на оправдании обоих.

— Приговором суда А. и М. признаны невиновными в совершении уголовного правонарушения и оправданы за отсутствием в их деянии состава уголовного правонарушения. По мнению суда, виновность их не нашла свое объективное подтверждения, представленные доказательства не содержат достаточных оснований для вывода о нарушении ими правил техники безопасности и правил охраны труда. Установлено, что в ТОО не имелись в наличии необходимые средства индивидуальной защиты — противогазы — и работники КОС не были обеспечены газоанализатором, необходимым для определения вредных веществ. Помимо этого, колодец использовался без акта ввода в эксплуатацию и согласования с уполномоченным органами, колодец был введен внутренним актом ТОО, — прокомментировали в пресс-службе.

За оправданными признано право на реабилитацию. Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, в августе прошлого года в Тайыншинском районе, на территории свинокомплекса ТОО EMS AGRO обнаружили тела четырех рабочих. Погибшим было 57, 32, 28 и 23 года. Тогда на место выезжал бывший аким области Айдарбек Сапаров, первый заместитель Марат Тасмаганбетов, начальник департамента полиции Айдын Кабдулдинов, прокурор Тайыншинского района, руководитель управления государственной инспекции труда. Была создана специальная комиссия для выяснения обстоятельств случившегося. Досудебное расследование проводится по уголовной статье «Нарушение правил охраны труда».