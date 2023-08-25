Четверо погибли при столкновении автобуса с бульдозером на трассе Карабутак - Костанай

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Смертельное ДТП произошло в четверг на трассе Карабутак - Костанай, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.



Сообщается, что 24 августа на 495 км трассы Карабутак - Костанай водитель микроавтобуса Toyota совершил столкновение с бульдозером.

В результате ДТП водитель и трое пассажиров погибли на месте, еще трое пассажиров госпитализированы в больницу города Рудного.

Автомашина ехала со стороны Житикары в Костанай, уточнили в полиции. Уже установлено, что водитель грубо нарушил ПДД, проигнорировал ряд дорожных знаков и выехал на закрытый для движения технологический участок дороги.

Начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 345 УК РК «Нарушение ПДД, повлекшее смерть двух и более людей». Проводятся необходимые следственные действия.