Четверо погибли при падении самолета возле аэропорта Алматы – предварительные данные МЧС
13 марта текущего года в 17:25 часов поступила информация от диспетчерской службы аэропорта города Алматы о том, что в 17:22 часов военный самолет АН-26 сообщением Нур-Султан - Алматы пропал с радаров и совершил аварийную посадку в аэропорту Алматы.
На месте находятся расчеты Пожарной части-11 (1, 2), 9 человек, 1 единица техники, 1 кинологический расчет Республиканского оперативно-спасательного отряда (РОСО), а также 5 человек, 1 единица техники Службы спасения Алматы.
На месте также работают 4 единицы техники СПАСОП и 2 единицы техники ГУ «СПиАСР» Алматинской области. Возгорание самолета ликвидировано.
На месте работают 10 реанимационных бригад скорой помощи управления общественного здоровья Алматы.
По предварительным данным, 4 человека погибли, 2 пострадавших направлены ближайшую в больницу Илийского района.