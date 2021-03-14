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    18:35, 13 Март 2021 | GMT +6

    Четверо погибли при падении самолета возле аэропорта Алматы – предварительные данные МЧС

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – На месте падения военного самолета в Алматы работают спасатели, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

    13 марта текущего года в 17:25 часов поступила информация от диспетчерской службы аэропорта города Алматы о том, что в 17:22 часов военный самолет АН-26 сообщением Нур-Султан - Алматы пропал с радаров и совершил аварийную посадку в аэропорту Алматы.

    На месте находятся расчеты Пожарной части-11 (1, 2), 9 человек, 1 единица техники, 1 кинологический расчет Республиканского оперативно-спасательного отряда (РОСО), а также 5 человек, 1 единица техники Службы спасения Алматы.

    На месте также работают 4 единицы техники СПАСОП и 2 единицы техники ГУ «СПиАСР» Алматинской области. Возгорание самолета ликвидировано.

    На месте работают 10 реанимационных бригад скорой помощи управления общественного здоровья Алматы.

    По предварительным данным, 4 человека погибли, 2 пострадавших направлены ближайшую в больницу Илийского района.


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    МЧС Происшествия, ЧС Транспорт Другие государственные органы Общество Алматы Происшествия
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