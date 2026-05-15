Четверо подростков задержаны за лжетерроризм — МВД РК

Задержаны четверо несовершеннолетних в возрасте 14–17 лет, распространявших ложные сообщения о терроризме. Об этом сообщил начальник департамента по противодействию киберпреступности МВД РК Жандос Суйинбай на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент агентства Kazinform.

Спикер напомнил, что в текущем году Министерство внутренних дел приступило к реализации ведомственной программы по противодействию киберпреступности на 2026–2028 годы.

— Данная программа направлена на совершенствование механизмов предупреждения, выявления и пресечения киберпреступлений, а также обеспечение информационной безопасности граждан. В рамках реализации программы проводится всесторонний анализ актуальных проблем в данной сфере, принимается ряд организационных и практических мер для обеспечения их эффективного решения. В частности, для повышения эффективности борьбы с интернет-мошенничеством внедрен новый формат проведения оперативно-профилактических мероприятий. Если ранее такие мероприятия проводились в течение трех дней, то теперь они будут длиться три месяца. Основная причина этого заключается в транснациональном характере киберпреступности, отсутствии границ и необходимости усиления международного сотрудничества, — сообщил Ж. Суйинбай.

По его словам, с 1 февраля по 30 апреля текущего года на территории республики проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Anti-fraud». По его итогам выявлено 827 киберпреступлений, по 585 уголовным делам расследование завершено. Пресечена деятельность организованной преступной группы, занимавшейся обналичиванием денежных средств, похищенных мошенническим путем. Доказана причастность группы к пяти уголовным делам, причиненный ущерб составил 20 миллионов тенге.

Всего установлено 909 лиц, причастных к совершению киберпреступлений, из них 12 — иностранные граждане. Из них 88 арестованы, в отношении 662 лиц избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Из незаконного оборота изъято 17 тысяч различных предметов, использовавшихся при совершении киберпреступлений, в том числе пять SIM-бокс устройств, 6,2 тысячи SIM-карт, 358 банковских карт, 54 специальных технических средства, 13 тысяч единиц контрафактной продукции и 132 ранее похищенных мобильных телефона.

Задержаны пять преступников, находившихся в розыске за совершение киберпреступлений. Пресечена деятельность 380 лиц, причастных к незаконному обороту средств, используемых в преступных целях, из них 314 — «дропы». Пресечена незаконная деятельность 61 «активатора», которые массово регистрировали SIM-карты и аккаунты мессенджеров для последующей продажи мошенническим call-центрам, расположенным за рубежом. Прекращена деятельность двух крупных сервисов денежных переводов.

Также задержаны три иностранных гражданина, которые специально прибыли в Казахстан для обеспечения функционирования мошеннической инфраструктуры и вывода за границу более 100 миллионов тенге, полученных преступным путем. Задержан ряд граждан, совершавших многоэпизодные мошенничества. Под различными предлогами они обманули более 1,5 тысячи граждан нашей страны.

Спикер отдельно рассказал о двух преступниках, которые завладели денежными средствами более 600 казахстанцев на сумму 916 миллионов тенге.

В рамках оперативно-профилактического мероприятия также были задержаны четверо несовершеннолетних в возрасте 14–17 лет, распространявших ложные сообщения о терроризме. На сегодняшний день установлена их причастность более чем к 20 фактам сваттинга (ложный вызов экстренных служб — примечание редакции) в Астане, Шымкенте, Таразе, Атырау, Актау и Алматинской области. Расследование уголовных дел продолжается и находится на строгом контроле.

Ранее сообщалось о том, что свыше 26 млн тенге вернули потерпевшим по делам о кибермошенничестве в Казахстане.