+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -12 °С
Алматы: -1 °С
USD 429.68 EUR 488.16
RUB 5.92 CNY 67.31
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Четверо павлодарцев отравились угарным газом в авто

17 Ноября 2021 15:59
Поделиться:
Четверо павлодарцев отравились угарным газом в авто

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Павлодарцы отравились угарным газом в авто, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Новости по теме
Пассажирский автобус угнали в Атырау
Ураган в Жамбылской области: сотрудники ДЧС переведены на усиленный вариант несения службы Маршрутка попала в ДТП в Нур-Султане На 8,5 млн тенге оформила займы и отдала все деньги мошенникам жительница СКО

Вгаражном боксе, расположенного по улице Мира города Павлодара, обнаружены трупы женщины и двух мужчин. Досудебным расследованием установлено, что супруги арендовали гараж, в котором занимались ремонтами автомобилей.

«Выяснилось, что когда супруги находились на рабочем месте, к ним пришел семейный друг. Все вместе проводили время в гараже за выпивкой, стало холодно, завели автомобиль Mercedes Benz и уснули.

Трупы обнаружил арендатор соседнего гаража и сообщил об этом в полицию. В гараже был угарный газ от выхлопной трубы автомашины. Согласно проведенным судебно-медицинским экспертизам смерть трех человек наступила в результате отравления угарным газом», – рассказал заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области Рашад Утеуов.

Он добавил, что аналогичная трагичная смерть поджидала мужчину в боксе гаражного кооператива, расположенного по улице Гагарина.

В полицию позвонил мужчина, как было установлено, сосед по гаражу. Он пояснил, что загнав свою машину, услышал звук заведенного двигателя от автомобиля и включенный свет. Постучал в дверь, однако дверь от гаража никто не открыл. Павлодарец заволновался и вызвал полицию.

Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили в заведенном автомобиле ВАЗ-21150 44-летнего жителя областного центра. Назначена судебно-медицинская экспертиза. На момент обнаружения трупов, находящиеся в гараже автомобили находились в заведенном состоянии.

«Любой автомобилист обязан со всей серьезностью отнестись к мерам безопасности. Чтобы предотвратить отравление газами, водители регулярно должны проверять исправность выводящих систем автомобиля, их герметичность», – отметил Утеуов.


Подписывайтесь на наш канал:

#Павлодарская область   #Происшествия   #МВД РК  
Поделиться:
Новости по теме
Пассажирский автобус угнали в Атырау
Ураган в Жамбылской области: сотрудники ДЧС переведены на усиленный вариант несения службы
Маршрутка попала в ДТП в Нур-Султане
На 8,5 млн тенге оформила займы и отдала все деньги мошенникам жительница СКО
Популярное
1 Вершить самосуд никому не позволено – Президент о трагедии в Алматы
2 Сильные осадки ожидаются в Алматы
3 Морозы до 25 градусов ожидаются в ВКО и Карагандинской области
4 Известного вайнера, устроившего пранк над медиками, проверяет полиция Алматы
5 О шторме предупредили жителей девяти регионов Казахстана
6 Более 900 подростков задержаны в Мангистауской области
Читайте также
20-летнего пешехода насмерть сбили в ВКО
Похитившая скот на 25 млн тенге преступная группа наказана в Сарыагаше
Вершить самосуд никому не позволено – Президент о трагедии в Алматы
Сильные осадки ожидаются в Алматы
Морозы до 25 градусов ожидаются в ВКО и Карагандинской области
Известного вайнера, устроившего пранк над медиками, проверяет полиция Алматы
О шторме предупредили жителей девяти регионов Казахстана
Более 900 подростков задержаны в Мангистауской области
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив