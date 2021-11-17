Четверо павлодарцев отравились угарным газом в авто

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Павлодарцы отравились угарным газом в авто, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Вгаражном боксе, расположенного по улице Мира города Павлодара, обнаружены трупы женщины и двух мужчин. Досудебным расследованием установлено, что супруги арендовали гараж, в котором занимались ремонтами автомобилей.

«Выяснилось, что когда супруги находились на рабочем месте, к ним пришел семейный друг. Все вместе проводили время в гараже за выпивкой, стало холодно, завели автомобиль Mercedes Benz и уснули.

Трупы обнаружил арендатор соседнего гаража и сообщил об этом в полицию. В гараже был угарный газ от выхлопной трубы автомашины. Согласно проведенным судебно-медицинским экспертизам смерть трех человек наступила в результате отравления угарным газом», – рассказал заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области Рашад Утеуов.

Он добавил, что аналогичная трагичная смерть поджидала мужчину в боксе гаражного кооператива, расположенного по улице Гагарина.

В полицию позвонил мужчина, как было установлено, сосед по гаражу. Он пояснил, что загнав свою машину, услышал звук заведенного двигателя от автомобиля и включенный свет. Постучал в дверь, однако дверь от гаража никто не открыл. Павлодарец заволновался и вызвал полицию.

Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили в заведенном автомобиле ВАЗ-21150 44-летнего жителя областного центра. Назначена судебно-медицинская экспертиза. На момент обнаружения трупов, находящиеся в гараже автомобили находились в заведенном состоянии.

«Любой автомобилист обязан со всей серьезностью отнестись к мерам безопасности. Чтобы предотвратить отравление газами, водители регулярно должны проверять исправность выводящих систем автомобиля, их герметичность», – отметил Утеуов.