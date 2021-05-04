Четверо мужчин остались отрезанными от берега в Усть-Каменогорске

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Четверо мужчин остались отрезанными от берега в результате опрокидывания лодки на реке Иртыш, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

«3 мая около 18 часов 44 минут в Усть-Каменогорске при совершении прогулки на моторной лодке по реке Иртыш произошло ее опрокидывание. На остров из воды выбрались 4 мужчины, которые самостоятельно не смогли добраться до берега и вызывали спасателей», - сообщили в пресс-службе ДЧС.

Прибывшие сотрудники оперативно-спасательного отряда ДЧС ВКО с помощью лодки доставили мужчин до берега, передав врачам Центра Медицины катастроф для осмотра. Убедившись, что их жизням ничего не угрожает, владельцу лодки оказали помощь по извлечению из воды на берег, после чего «горе-путешественники» своим ходом уплыли в село Прапорщиково, где они и проживают.

ДЧС ВКО напоминает о необходимости строго соблюдать правила поведения на водоеме.

«Двигаясь, на плавсредствах имейте спасательные жилеты. До выхода на реку изучите маршрут, чтобы не попасть в водоворот. Не перегружайте лодку большим количеством людей. Ни в коем случае не распивайте спиртные напитки. В случае чрезвычайной ситуации незамедлительно сообщайте по номеру 112», - говорится в сообщении ДЧС.