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    18:24, 01 Октябрь 2021 | GMT +6

    Четверо мужчин ограбили 19-летнего жителя Алматинской области

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    ТАЛГАР. КАЗИНФОРМ - Четверо мужчин ограбили 19-летнего жителя Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    По информации медиа-центра органов внутренних дел, 21 сентября, около 03.00, в дежурную часть Талгарского РУП обратился 19-летний житель поселка Кендала с заявлением об ограблении.

    Со слов заявителя, на него у кафе напало четверо неизвестных, которые, избив его, забрали 60 тысяч тенге.

    Оперуполномоченные совместно с участковыми инспекторами ОМП Талгарского РУП задержали четверых местных жителей, которым избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

    Факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 191 ч. 2 УК РК. Ведется досудебное расследование.


    Теги:
    Криминал Алматинская область Происшествия Правоохранительные органы
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