ТАЛГАР. КАЗИНФОРМ - Четверо мужчин ограбили 19-летнего жителя Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

По информации медиа-центра органов внутренних дел, 21 сентября, около 03.00, в дежурную часть Талгарского РУП обратился 19-летний житель поселка Кендала с заявлением об ограблении.

Со слов заявителя, на него у кафе напало четверо неизвестных, которые, избив его, забрали 60 тысяч тенге.

Оперуполномоченные совместно с участковыми инспекторами ОМП Талгарского РУП задержали четверых местных жителей, которым избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 191 ч. 2 УК РК. Ведется досудебное расследование.