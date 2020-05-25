Четверо мужчин изнасиловали девушку-инвалида в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В августе прошлого года девушку с особыми потребностями поочередно изнасиловали четверо мужчин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

« Девушка устроилась на работу помощником продавца в ТД Евразия. 13 августа 2019 г. уехала как обычно на работу в семь утра, там ей начальник сказал пройти медосмотр и направил в поликлинику, получить санитарную книжку, чтобы она могла работать продавцом. Девушка уехала и заблудилась, так как никогда не ездила по этому маршруту. Нашли ее только 18 августа», - такой пост опубликовал в Facebook фонд Немолчи.

По словам матери, 17-ти летняя дочь, которая по предварительным данным инвалид II группы, имеет небольшое интеллектуальное отставание.

Нашел ее случайно работодатель, и сразу вызвал полицию. Родители к тому времени уже подали заявление на розыск.

К настоящему моменту в департамент полиции Нур-Султана прокомментировали ситуацию:

«По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.120 УК РК. Подозреваемые лица установлены в ходе досудебного расследования. Проведены следственные действия с участием потерпевшей и подозреваемых, а также необходимые судебные экспертизы.

В настоящее время уголовное дело находится в прокуратуре на согласовании. По результатам расследования будет принято окончательное процессуальное решение».