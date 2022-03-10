НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Четверо кенийских спортсменов получили гражданство Казахстана, чтобы представлять страну на международном уровне, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Об этом сообщило издание «Pulse Kenya» .

«Нора Джеруто, Дейзи Джепкемей, Шадрак Коеч и Кэролайн Чепкоеч сменили свою международную принадлежность в попытке получить больше возможностей для конкуренции на мировой арене.

Четверым, которые уже дали клятву отказаться от своей страны рождения, изначально было отказано в возможности представлять девятую по величине страну в мире, но теперь World Athletics (Международная ассоциация легкоатлетических федераций) одобрила их смену подданства», — пишет издание.