Четверо казахстанцев вошли в топ-10 турнира по плаванию во Франции
Казахстанский пловец Адильбек Мусин завоевал две серебряные медали на турнире по плаванию Mare Nostrum Swim Tour-2025 во Франции, передает агентство Kazinform.
Третий этап турнира Mare Nostrum Swim Tour-2025 проходил во французском Канете 24–25 мая. На дистанции 50 и 100 метров баттерфляем второе место занял казахстанец Адильбек Мусин.
Всего на турнире Казахстан представляли восемь участников, из них четверо вошли в топ-10 в своих заплывах: Ксения Игнатова, Софья Сподаренко, Аделаида Пчелинцева и Арсен Кожахметов.
Mare Nostrum — престижная международная серия по плаванию, которая проходит ежегодно в мае в странах Средиземноморья. С момента своего основания в 1994 году она стала важной вехой в подготовке пловцов к мировым чемпионатам и Олимпийским играм.
В этом году в турнире участвуют 53 страны, которые представляют 609 спортсменов.
Генеральным партнером Федерации водных видов спорта Республики Казахстан является АО «Самрук-Қазына», партнерами — АО «КEGOC» и Фонд поддержки спорта «Sport Qory».