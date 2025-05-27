Четверо казахстанцев вошли в топ-10 турнира по плаванию во Франции

Третий этап турнира Mare Nostrum Swim Tour-2025 проходил во французском Канете 24–25 мая. На дистанции 50 и 100 метров баттерфляем второе место занял казахстанец Адильбек Мусин.

Фото: из личного архива

Всего на турнире Казахстан представляли восемь участников, из них четверо вошли в топ-10 в своих заплывах: Ксения Игнатова, Софья Сподаренко, Аделаида Пчелинцева и Арсен Кожахметов.

Mare Nostrum — престижная международная серия по плаванию, которая проходит ежегодно в мае в странах Средиземноморья. С момента своего основания в 1994 году она стала важной вехой в подготовке пловцов к мировым чемпионатам и Олимпийским играм.

Фото из личного архива

В этом году в турнире участвуют 53 страны, которые представляют 609 спортсменов.

Генеральным партнером Федерации водных видов спорта Республики Казахстан является АО «Самрук-Қазына», партнерами — АО «КEGOC» и Фонд поддержки спорта «Sport Qory».