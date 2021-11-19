Четверо казахстанских каратистов будут бороться за «бронзу» чемпионата мира-2021

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Дубае продолжается чемпионат мира по каратэ. Четверо казахстанских атлетов будут бороться за «бронзу» мирового первенства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Так, у женщин за бронзовые награды поборются Молдир Жанбырбай (до 50 кг) и Софья Берульцева (до 68 кг).

Кайсар Алпысбай (до 60 кг) и Нурканат Ажиканов (до 75 кг) также выйдут на татами в поединке за третье месте.

Финальные поединки и поединки за бронзовые награды состоятся в субботу.