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    13:00, 19 Апрель 2022 | GMT +6

    Четверо казахстанских борцов прошли в финал чемпионата Азии

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Улан-Баторе (Монголия) стартовал чемпионат Азии по видам борьбы. В первый соревновательный день четыре казахстанских «классика» смогли пробиться в финал континентального первенства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Сегодня на ковёр вышли борцы греко-римского стиля в весовых категориях 55, 63, 77, 87 и 130 кг. Среди казахстанских спортсменов путевки в финал смогли получить Амангали Бекболатов, Мирамбек Айнагулов, Максат Ережепов и Алимхан Сыздыков, также Нурсултан Турсынов будет бороться за «бронзу» турнира.

    Финальные встречи начнутся в 16:00 по времени Нур-Султана.

    Соперниками наших спортсменов станут:

    55 кг: Амангали Бекболатов - Ю ШИОТАНИ (Япония);

    63 кг: Мирамбек Айнагулов - Тынар Шаршенбеков (Кыргызстан);

    77 кг: Акжол Махмудов (Кыргызстан) - Максат Ережепов;

    130 кг: КИМ Минсок (Южная Корея) - Алимхан Сыздыков;

    Утешительный финал (за бронзовую медаль турнира);

    87 кг: Мелис Айтбеков (Кыргызстан) - Нурсултан Турсынов.

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