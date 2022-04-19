Четверо казахстанских борцов прошли в финал чемпионата Азии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Улан-Баторе (Монголия) стартовал чемпионат Азии по видам борьбы. В первый соревновательный день четыре казахстанских «классика» смогли пробиться в финал континентального первенства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Сегодня на ковёр вышли борцы греко-римского стиля в весовых категориях 55, 63, 77, 87 и 130 кг. Среди казахстанских спортсменов путевки в финал смогли получить Амангали Бекболатов, Мирамбек Айнагулов, Максат Ережепов и Алимхан Сыздыков, также Нурсултан Турсынов будет бороться за «бронзу» турнира.

Финальные встречи начнутся в 16:00 по времени Нур-Султана.

Соперниками наших спортсменов станут:

55 кг: Амангали Бекболатов - Ю ШИОТАНИ (Япония);

63 кг: Мирамбек Айнагулов - Тынар Шаршенбеков (Кыргызстан);

77 кг: Акжол Махмудов (Кыргызстан) - Максат Ережепов;

130 кг: КИМ Минсок (Южная Корея) - Алимхан Сыздыков;

Утешительный финал (за бронзовую медаль турнира);

87 кг: Мелис Айтбеков (Кыргызстан) - Нурсултан Турсынов.