Четверо казахстанцев с японского круизного лайнера прибыли в Нур-Султан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 23 февраля в Нур-Султан из Токио прибыл рейс с 20 гражданами Казахстана, из них четыре человека - пассажиры японского лайнера «Diamond Princess», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Министерства здравоохранения РК.

Продолжается мониторинг граждан, прибывающих из КНР и сопредельных государств.

«Так, за период с шестого января по 23 февраля через пункты пропуска государственной границы с КНР в Казахстан прибыло 32 066 человек.

Специалистами санитарно-карантинных пунктов комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения в период с шестого января по 20 февраля осмотрены в пунктах пропуска через государственную границу с Китаем в международных аэропортах и железнодорожных вокзалах 32 004 человека», - сообщили в Минздраве.

Всего взято на мониторинг 24 464 прибывших, охвачено 23 972, снято с мониторинга 24 252, остаются под медицинским наблюдением 212 человек, прибывших за последние 14 дней, и 78 лиц, контактировавших с госпитализированными.

До сегодняшнего дня госпитализированы и изолированы в отдельных боксах 165 человек с температурой и признаками ОРВИ, из них выписаны 158, в стационарах под медицинским наблюдением остается семь человек.

«Также 23 февраля в 02:30 часов в г. Нур-Султан из Токио прибыл рейс с 20 гражданами Казахстана (из них четыре человека - пассажиры японского лайнера «Diamond Princess»). Все были доставлены и госпитализированы в стационар на карантин для медицинского и лабораторного обследования. Состояние здоровья удовлетворительное», - отметили в МЗ РК.

Для дополнительного контроля пробы всех госпитализированных направлены в Национальный научный центр особо опасных инфекций имени Айкимбаева в Алматы. В этом центре освоена методика по ПЦР-диагностике нового коронавируса.

В республике имеются все необходимые лекарственные средства и изделия медицинского назначения для поддерживающей терапии, подготовлены места с боксами для изоляции в инфекционных больницах, врачебный и средний медицинский персонал.

Необходимо отметить, ситуация находится на постоянном контроле Министерства здравоохранения РК.

Министерство здравоохранения РК напоминает, что в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции необходимо придерживаться следующих мер профилактики:

- часто и тщательно мыть руки и лицо с мылом;

- использовать спиртовые антисептики для рук;

- избегать места массового скопления людей;

- избегать контакта с больными людьми;

- в случае появления симптомов простудных заболеваний (повышение температуры тела, заложенность носа, кашель, боль в горле) необходимо обратиться к врачу по месту жительства.

Официальную информацию можно прочитать на странице Минздрава в Facebook и по возникающим вопросам звонить в круглосуточный сall-центр по номеру 1406.